Um recepcionista de um hotel em Varginha, no Sul de Minas Gerais, foi agredido por um cliente no último sábado (08) após exigir a aferição da temperatura do hóspede, medida usada por estabelecimentos para evitar a proliferação do novo coronavírus. Imagens de uma câmera de segurança foram divulgadas nesta terça-feira e mostram o momento exato da confusão.

Nas imagens, é possível ver o momento en que o cliente, após preencher um formulário para se hospedar no hotel, se revolta com a tentativa do recepcionista de aferir a sua temperatura. Ele gesticula com o funcionário e vai em direção à porta do hotel. Na sequência, o homem volta e agride o atendente com um pedestal, derrubando um computador, e joga um frasco de álcool em gel na direção da vítima.

Na sequência, o cliente e o funcionário trocam diversos socos, até uma mulher entrar no hotel e levar o suspeito embora.

Conforme informações do Jornal Estado de Minas Gerais, que teve acesso ao registro feito pelo funcionário à Polícia Militar (PM), o homem teria ligado posteriormente ao estabelecimento e feito uma série de ameaças ao atendente.

O cliente também procurou a polícia e contou uma outra versão. Segundo a PM, o homem disse frequentar o hotel e não conhecia o recepcionista, que o tratou com grosseria e exigiu um pagamento adiantado pela estadia.