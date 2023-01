Publicada no Diário Oficial de Palmas desta segunda-feira, 2, a exoneração da secretária de educação Cleizenir Divina Dos Santos. No sábado, 31 , durante a posse da nova mesa diretiva da Câmara de Vereadores de Palmas, em entrevista ao G1, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) informou que faria uma reforma administrativa no Executivo, para alterar alguns nomes do primeiro e do segundo escalão da gestão municipal.

De acordo com a publicação, a saída da secretária ocorreu a pedido. Cleizenir é natural de Rubiataba, Goiás. É formada em pedagogia com especialização em psicopedagogia e em gestão escolar. É servidora efetiva, no cargo de professor da educação básica do estado do Tocantins, desde 21 de agosto de 2003, e já atuou nas séries iniciais e finais na educação do estado, na direção de unidade de ensino, na coordenação pedagógica e na coordenação de apoio.

Conforme a Prefeitura de Palmas, ainda no sábado, a chefe do Executivo também adiantou que haveria mudanças nas pastas de Assuntos Fundiários, Meio Ambiente e Educação e que vai nomear todos os secretários-executivos das pastas e “deixar um secretário respondendo por mais de uma pasta”.