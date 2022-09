Vida Urbana Clínica de tratamento oncológico com radioterapia pelo SUS encerra convênio com Estado Por meio de comunicado, empresa que presta serviço há cinco anos para o Estado afirma que tenta acordo há um ano com Estado e encerrou contrato por fim do saldo orçamentário

A clínica de Radioterapia Irradiar informou nesta segunda-feira, 12, que deixou de prestar serviço de tratamento oncológico com radioterapia a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) por falta de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), portanto, encerrou o convênio com o Governo do Estado. No comunicado, a clínica alega que o motivo por encerrar o conv...