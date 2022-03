Vida Urbana Clínica de Recuperação Novo Amanhecer funciona com irregularidades, aponta Ministério Público Denúncia anônima feita ao MP-TO em junho de 2021 descrevia a ocorrência de agressões físicas, falta de profissionais especializados, superlotação, instalações sanitárias inadequadas e alimentação com má qualidade nutricional

A Clínica de Recuperação Novo Amanhecer possui diversas irregularidades em seu funcionamento, segundo uma ação do Ministério Público Estadual do Tocantins (MP-TO). E caso a Justiça aceite o pedido do órgão, o local terá que prestar informações relacionadas às internações de pacientes dependentes de álcool e drogas. Conforme o órgão, a ação é resultado da denúncia anônim...