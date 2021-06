Vida Urbana Cinthia Ribeiro diz que Palmas recebeu menos que outras capitais e pede extra de 50 mil doses Ofícios com análise que indicam que a Capital recebeu o equivalente a apenas 33% do total de habitantes foi enviado ao ministro Marcelo Queiroga e o governador Mauro Carlesse

A Prefeitura de Palmas enviou ao Ministério da Saúde um ofício com o pedido de mais vacinas para a Capital e que o tratamento seja equânime na distribuição de imunizantes contra a Covid-19 entre as capitais brasileiras. No documento enviado, a gestão apresenta dados que comprovariam a disparidade na quantidade de doses recebidas em relação à população. O pedido...