Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão preventiva na manhã desta segunda-feira, 3, por ordem da 2ª Vara Criminal de Porto Nacional no dia 30 de junho, contra suspeitos de praticarem uma série de furtos em residências e no comércio do distrito de Luzimangues.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, os alvos dos policiais da 72ª Delegacia de Polícia de Porto Nacional são três homens de 18, 19 e 25 anos, moradores de Luzimangues, e um casal que mora na capital.

Os cinco apareceram nas investigações sobre furtos qualificados a estabelecimentos comerciais e residências de Luzimangues praticados desde 2022.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o grupo é alvo de pelo menos doze inquéritos policiais, apenas no distrito de Luzimangues, mas também atuavam em Palmas, Caseara e em Confresa (MT).

As ordens de prisão preventiva assinadas pela juíza Umbelina Lopes Pereira Rodrigues afirma que há demonstração de múltiplos furtos qualificados, e indícios suficientes das autorias dos cinco suspeitos, o que preenche os requisitos para a prisão preventiva para a “garantia da ordem pública”.

Os três homens foram encaminhados para a Unidade Prisional Regional de Porto Nacional e enquanto a mulher foi levada para a Unidade Prisional Feminina de Palmas.

Todos passarão por audiência de custódia no período da tarde.