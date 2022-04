Vida Urbana Cinco pessoas presas pela Polícia Civil são condenadas; somadas penas chegam a mais de 63 anos Conforme a Polícia Civil, todos irão cumprir as penas em regime fechado

Cinco pessoas foram condenadas nesta sexta-feira, 23, pelos crimes organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O grupo foi preso em julho de 2021 pela Polícia Civil do Tocantins PC-TO), em Miracema do Tocantins por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Miracema. De acordo com a Secr...