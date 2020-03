Vida Urbana Cinco homicídios são registrados na região sul de Palmas Um duplo homicídio ocorreu por volta das 17 horas desta sexta, no setor União Sul, e um triplo homicídio no Jardim Aureny I na noite do mesmo dia

Cinco pessoas foram assassinadas nesta sexta-feira, 27, na região Sul da Capital. Três delas foram executadas a tiros dentro de um carro, por volta das 20h50, no Jardim Aureny I. Mais cedo, por volta das 17 horas, no setor União Sul, outros dois foram assassinados na porta de casa. De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram para averiguar a ocor...