Vida Urbana Cinco homens são presos suspeitos de violência doméstica neste domingo em Gurupi Três prisões ocorreram por agressão e as outras duas prisões por descumprimento de medida protetiva

Em um dia, a Polícia Militar prendeu cinco suspeitos de violência doméstica contra companheiras e ex-mulheres em Gurupi, Sul do Estado. As prisões ocorreram neste domingo, 8, e duas ocorreram por agressão física contra suas esposas e as outras duas prisões por descumprimento de medida protetiva. Conforme a PM, um dos homens a ameaçou de morte a ex-mulher, de 51 ...