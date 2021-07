Vida Urbana Cinco homens são presos durante operação nas cidades de Xambioá e Araguanã Entre os crimes estão tráfico e associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo

Cinco homens são presos nas cidades de Xambioá e Araguanã, norte do Estado. Elas são suspeitas de praticar diversos crimes, além de estarem com drogas, armas de fogo e outros objetos. A ocorrência faz parte de mais uma etapa da operação Hórus, deflagrada pela Polícia Civil do Tocantins, que contou com a ajuda de cães da Força Tática de Araguaína. Os suspeitos são: u...