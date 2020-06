Vida Urbana Cigarros contrabandeados avaliados em R$ 1,3 milhão são apreendidos em Paraíso Carga com 275 mil maços estava escondida em carga de madeira, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu o produto

Considerada Polícia Rodoviária Federal (PRF) como uma das maiores apreensões de cigarros contrabandeados realizadas pela corporação no Tocantins, a carga com 275 mil maços e valor estimado de R$ 1.375.000,00 estava escondida em carga de madeira e portas em um caminhão que tentou manobra irregular na BR-153, próximo ao km 495 da BR 153, em Paraíso do Tocantins. Os policiais realizavam ...