Vida Urbana Cientistas que descobriram vírus da hepatite C ganham o Nobel de Medicina Anualmente, são registrados 70 milhões de novos casos e 400 mil mortes

O Nobel de Medicina de 2020 vai para o americano Harvey Alter, dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH), o britânico Michael Houghton, da Universidade de Alberta, e o também americano Charles Rice, da Universidade Rockefeller, pela descoberta do vírus da hepatite C.