Vida Urbana Cientistas do Paraná identificam tipo inédito de maconha sintética O entorpecente estava uma correspondência enviada da Holanda para os Correios da cidade de Pinhais (PR)

A Receita Federal localizou um tipo de droga até então desconhecido pela comunidade científica, de acordo com pesquisadores brasileiros. O entorpecente estava uma correspondência enviada da Holanda para os Correios de Pinhais (PR). Segundo a UFPR (Universidade Federal do Paraná), o produto é uma maconha sintética que teve as moléculas modificadas em laboratório para d...