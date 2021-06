Vida Urbana Cientistas descobrem novo hominínio na China batizado de 'Homem Dragão' Crânio estudado foi encontrado nos anos 1930 durante a construção de uma ponte na cidade de Harbin

Um crânio descoberto no nordeste da China nos anos 1930 foi finalmente datado com precisão e estudado em detalhes por paleoantropólogos, revelando a presença de uma espécie até então desconhecida de parente extinto dos seres humanos no Extremo Oriente. Apelidado de Homem Dragão, o Homo longi tinha cérebro avantajado, até maior do que a média da massa encefálica das pe...