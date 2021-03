Vida Urbana Cientistas comprovam infecção simultânea por duas variantes do coronavírus De acordo com a pesquisa, a preocupação com a coinfecção não se deve ao agravamento da doença, mas à possibilidade de recombinação do genoma das diferentes linhagens, o que pode gerar novas variantes do coronavírus

Cientistas brasileiros comprovaram que é possível que pessoas estejam infectadas simultaneamente com duas linhas diferentes do novo coronavírus. Foi a primeira vez que especialistas atestaram a possibilidade de coinfecção pelo Sars-CoV-2. A versão final do estudo foi publicada na revista científica Vírus Research em 22 de fevereiro. Os pesquisador...