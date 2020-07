Vida Urbana Cientistas brasileiros conseguem bloquear ação do vírus da zika em ratos em experimento Resultado foi possível com o uso de uma droga experimental capaz de barrar a doença nos animais e evitar danos no cérebro de fetos com a doença

Pesquisadores de Brasil, Argentina e Estados Unidos encontraram uma maneira de bloquear a ação do vírus da zika em camundongos ao inibir um receptor ativado pelo invasor que limita a resposta imunológica do infectado. O resultado foi possível com o uso de uma droga experimental capaz de barrar a doença nos animais e evitar danos no cérebro de fetos com a doença. No artigo...