Vida Urbana Cientistas alertam para riscos ambientais de uso em excesso do 'kit Covid' Como maior parte dos remédios, cloroquina, ivermectina e azitromicina são excretados pelo corpo e têm efeito danoso para a natureza

O maior consumo de remédios durante a pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, especialmente dos medicamentos que fazem parte do chamado "kit Covid", promovido pelo governo federal para cura e prevenção da Covid-19 mesmo sem provas científicas de eficácia, fez cientistas brasileiros emitirem um alerta à comunidade acadêmica para os riscos ambientais que podem acarretar do l...