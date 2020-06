Neste domingo, 21, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope) visitam as cidades de Gurupi, Palmas e Araguaína e iniciam a terceira onda da pesquisa e testagem por amostragem para mapear a Covid-19. A previsão é que o levantamento ocorra até a próxima terça-feira, 23, mas pode ser prorrogado por mais dias, caso a meta não seja batida.

Na Capital, o trabalho vai percorrer 25 bairros de Norte a Sul, com a meta de atingir 250 pessoas parar testes e entrevistas. A responsável pela amostragem e, ao mesmo tempo testar a população, é a Sirius Pesquisa, da Bahia, terceirizada pelo Ibope.

As equipes de pesquisa já realizaram testes e estão saudáveis, além disso, durante a pesquisa em domicílio os servidores usarão os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O exame demora em torno de 15 minutos para ficar pronto e, enquanto aguarda, o morador responderá um questionário para informar o seu estado de saúde e também o cotidiano da família. Em caso de teste positivo para a doença, todo o núcleo da família será testado.

Conforme o Ibope, o trabalho ocorre com a visita nas casas ocorre após sorteio eletrônico, além disso, o exame só acontece com a permissão do morador ao assinar um Termo de Consentimento. O teste é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo, que será analisada em poucos minutos.

Em Palmas e Araguaína, as Secretarias Municipais de Saúde (Semus) fornecem o apoio operacional para a iniciativa do Ministério da Saúde, que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e executada pelo Ibope, por meio da Sirius Pesquisa. Essa pesquisa acontece em 133 municípios brasileiros e objetivo é atingir a meta de 99.700 pessoas testadas.