Vida Urbana Cidades brasileiras que flexibilizaram isolamento têm aumento de casos de coronavírus Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais estão entre os Estados que anteciparam abertura durante o período da pandemia

Nos primeiros dias de maio o prefeito de Feira de Santana (BA), Colbert Martins (MDB), viu que o número de casos do novo coronavírus na cidade era muito baixo, os leitos em UTI estavam quase todos desocupados e decidiu afrouxar as regras de quarentena impostas duas semanas antes. "Fui liberando aos pouquinhos e quando chegou no dia das mães (10 de maio) estava quase ...