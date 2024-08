Moradores de Itaporã do Tocantins, na região noroeste do estado, estão sem abastecimento de água há mais de 10 dias, conforme relatos enviados ao JTo na tarde desta terça-feira (27). De acordo com os itaporanenses, essa não é a primeira vez que o município fica sem água.

Indignados com a situação, a população afetada decidiu realizar uma manifestação em frente à sede da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), em Itaporã, para reivindicar melhorias no abastecimento.

Com cartazes e palavras de ordem, os moradores cobraram uma solução para o problema que, segundo eles, existe há anos.

Em nota, a ATS confirmou que o sistema de captação de água de Itaporã tem sido afetado de maneira crítica pela estiagem e que equipes trabalham para garantir o abastecimento de água. (Leia a nota na íntegra no final da matéria)

A equipe do JTo tentou contato com a Prefeitura de Itaporã mas, até a publicação desta matéria, não teve retorno.

Conforme o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), feito em 2022, o município de Itaporã possui 2.404 habitantes. E na tarde desta terça-feira (27), dezenas de moradores de Itaporã entraram em contato com a equipe do JTo para relatar as dificuldades vividas devido à falta de água durante tantos dias.

Dificuldades enfrentadas pelos itaporanenses

A funcionária pública Silvane Guedes da Silva, de 47 anos, mora na cidade há 40 anos e afirma que desde 2019 a população itaporanense é afetada com a falta de abastecimento de água. Residente do bairro Santo Antônio e sem água há 10 dias, a moradora contou que está comprando para consumo e lavando as roupas no córrego.

A técnica de enfermagem Leiliana Sebastiana da Silva, de 40 anos, está há mais de 20 dias sem água. Ela mora no Setor Novo Horizonte e reside na cidade há 19 anos. Segundo Leiliana, o bairro onde vive tem difícil acesso à água e esse problema não ocorre apenas no período de estiagem.

“A gente não fica sem água aqui, só no verão. No inverno, quando chove muito, escorre uma lama e demora não sei quanto tempo pra eles tratar a água pra depois soltar, então esse problema a gente não sofre com ele só no verão, no inverno também”, relatou a moradora.

A moradora ainda afirma que está comprando água para beber e utilizando água da caixa para as tarefas de casa.

A engenheira agrônoma Sanna Pereira Fernandes, de 33 anos e tem quatro filhos. Ela é natural de Itaporã e mora no local desde que nasceu. A moradora conta que a escassez de água é uma situação existente há anos.

“A água vem faltando há muito tempo, muitos anos, mais de três anos para cá, ela se mantém muito escassa. No verão a gente está passando muita dificuldade sem água. Eu tenho quatro crianças, então está muito difícil a questão de lavar roupa, vasilha. Então meu esposo está indo buscar água onde tem poço, aí ele vai arrumar galões de água e fica buscando, então está muito difícil essa questão”, desabafa.

A dona de casa Keila Barbosa Cirqueira, de 31 anos, mora há mais de 20 anos no município e relata que a água fornecida pelo caminhão pipa é imprópria para consumo.

“E agora eles mandaram uns carros pipa pra cá, mas é como pegar água em córrego, a água não é boa, a água é suja, barrenta, não presta, e a única coisa que essa água presta é pra lavar a casa. Tá um descaso muito grande da ATS” concluiu.

Nota da ATS

“A Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), informa que devido a antecipação e a severidade do período de estiagem, o sistema de captação de água do município de Itaporã foi criticamente afetado, causando períodos de desabastecimento desde o último final de semana.

A ATS informa que para solucionar o problema, equipes estão no local para realizar a ativação de três poços e que já providenciou caminhões pipa para auxiliar no abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) para que a população e demais setores da sociedade não sejam prejudicados.

A ATS lamenta os transtornos causados à população e garante que está empenhada em resolver o problema o mais rápido possível.”

Diferente do que diz a nota da ATS, informando que a falta de água vem desde o último final de semana, moradores relatam que estão há 20 dias sem abastecimento.