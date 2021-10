Vida Urbana Cidade da Polícia é inaugurada com entrega de armas, veículos e equipamentos tecnológicos e forenses Segurança Pública disse que mais de R$ 8,3 milhões foram investidos na área somente esse ano

Nesta quinta-feira, 7, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o governador, Mauro Carlesse, e o secretário de Estado da Segurança Pública, Cristiano Sampaio, inauguraram a Cidade da Polícia, um complexo de unidades administrativas da Polícia Civil com o objetivo de proporcionar mais conforto aos servidores e mais qualidade no atendimento aos c...