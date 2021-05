Vida Urbana Cidadania e Justiça ainda investiga causas de acidente que destruiu carro blindado em Palmas Pasta afirma que tramita processo para indenização e compra de outro SUV

A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) investiga as causas de um acidente ocorrido no último dia 5 de abril que destruiu um dos três carros blindados comprados há três anos, R$ 1.056.000 milhão. Os veículos, SUV da marca Chevrolet, são utilizados em escoltas de alto risco no Estado e também em remoções apenas dentro do Tocantins. Desde o acid...