Vida Urbana Ciclovia de terra que será inaugurada dia 9 tem registro de ciclista ferido após invasão de moto Apesar de ser exclusiva para ciclistas, usuários reclamam de invasões de carros e motos, como a de um chacareiro que bateu no ciclista Rodrigo Faria, de 45 anos, no domingo

Em construção desde julho de 2021, a ciclovia de terra aberta ao lado da TO 010, sentido para Aparecida do Rio Negro, terá seu pedal inaugural no dia 9 de julho, mas a história da rota alternativa para ciclistas irem até Taquaruçu teve seu primeiro registro de acidente entre ciclistas e motociclistas no domingo, 3. A via tem tráfego exclusivo para bicicletas e proi...