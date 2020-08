Um acidente na tarde deste sábado, 8, na altura de uma região conhecida como Zé Tatu na estrada de Lajeado, deixou dois ciclistas mortos. Segundo os relatos apuradas pelo Jornal do Tocantins, os ciclistas foram atingidos por um carro preto e após o acidente o motorista do veículo não prestou socorro aos feridos e fugiu do local.

As informações do G1 Tocantins são que os ciclistas foram atingidos por trás quando pedalavam no sentido Lajeado. Após o acidente, o condutor do veículo teria feito o retorno com destino a Palmas, mas abandonou o automóvel na beira da estrada, próximo ao Sítio Flyer. As imagens mostram o carro abandonado e uma viatura da Polícia Militar no local.

O JTo entrou em contato com o plantão da PM, que informou que busca informações sobre o caso. De acordo com o G1 Tocantins, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar socorro e quando chegou encontrou os dois ciclistas já sem vida. Os nomes das vítimas chegaram a ser divulgados, mas a reportagem aguarda a confirmação do Instituto Médico Legal (IML) para poder divulgar. Uma equipe está no local para remoção, segundo informou o plantonista do órgão ao JTo.