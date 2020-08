Os dois ciclistas atropelados neste sábado, a cerca de 18 km de Palmas, tinham em comum mais que o gosto por pedalar, a profissão. Ambos advogados, com inscrição regular na seccional tocantinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Valdonez Sobreira de Lima, 47 anos, e Thiago Germano Santos, de 31 anos, aparecem juntos em inúmeros percursos de bicicletas em um aplicativo muito usado por adeptos dos esportes nesse ano. Os dois praticavam mountaim bike, modalidade que percorre estradas de terra, asfalto em vias urbanas e rurais.

Servidor concursado do Itertins (Instituto de Terras do Tocantins) desde 1994, como técnico em contabilidade. Dez anos depois, concluiu o curso de Direito na Ulbra, da Capital, com uma monografia em que analisou a legalidade da adoção por casais homoafetivos. No Intertins, chegou a ser vice-presidente do órgão e chefe da assessoria jurídica.

No estudo da conclusão do curso, teve a orientação da advogada e professora universitária, Gisele Proença, que o cita como alguém da família, pela amizade e afinidade. "Era um irmão para mim. Eu o conheci na faculdade de Direito da Ulbra, foi meu aluno em práticas jurídicas e orientado na monografia. Era um aluno exemplar e viramos amigos”.

Pela admiração, Gisele convidou o ex-aluno para trabalhar em seu escritório. O advogado manteve vínculo advocatício no escritório de sua mestra de 14 de abril de 2005 até seu falecimento, neste sábado. Tocantinense de Araguatins, Valdonez deixa esposa e duas filhas, de 14 e 12 anos.

Doze anos também é a idade da filha que o advogado Thiago Germano Santos, de 31 anos, deixa, após falecer ao lado de Valdonez Lima . Santos é natural de Goiânia e morava na capital, após a formação em Direito.

Além de dividir a profissão, os dois dividiram muitos pedais neste ano, conforme os perfis que os dois deixaram registrados em um aplicativo usado por esportistas, que grava percursos e dados estatísticos de atividades esportivas. O perfil de Thiago Santos registra 381 kms pedalados neste ano, a maioria delas, na companhia de Valdonez, que havia completado 2.785,5 km só neste ano.

Um desses pedais ocorreu no dia 18 de julho. Thiago e Valdonez percorreram 44,5 km em 2h55 de movimentação, com saída às 5 horas da manhã na companhia de Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues e Juci Gomes. Depois, Thiago viajou até Goiânia para visitar a mãe, Eunice Rosa dos Santos e voltou para a capital no domingo, 1º. Neste sábado, saiu para pedalar mais uma vez com Valdonez, mas nenhum dos dois voltou vivo para casa.

Os dois sofreram um atropelamento e faleceram após a colisão, na altura do km 25 da rodovia que liga Palmas a Lajeado. Os dois tiveram a morte confirmada pelo Samu no local. O carro apontado como responsável pelo atropelamento estava abandonado em uma entrada vicinal para a região norte de Palmas. Não houve ainda a identificação do motorista. O corpo de Thiago será levado para Goiânia, onde será sepultado.

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, lamentou a morte dos dois, em nota, e ressaltou que o servidor Valdonez se destacou por “competência, determinação e proatividade” e deixa um legado no serviço público e no Estado.