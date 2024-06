Redação Jornal do Tocantins Brenda Santos

Raimundo Leitão de Mendonça, de 56 anos, morreu atropelado quando atravessava a faixa de pedestres em uma avenida de Palmas, entre as Quadras 404 Norte e 504 Norte. O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro e não foi identificado.

A batida aconteceu na avenida Palmas Brasil Norte, na noite de sexta-feira (21). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito.

De acordo com a família de Raimundo, ele tinha dado entrada no processo de aposentadoria e passaria pela perícia do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) na próxima segunda-feira (24).

Após receber a notícia do acidente, a esposa dele, que sofre de um quadro de depressão profunda, precisou ser medicada e está sendo cuidada pela família. Raimundo deixa três filhos.

Testemunhas contaram para a polícia que Raimundo foi atingido por uma kombi no momento em que passava com sua bicicleta pela faixa de pedestres. O corpo e a bicicleta dele ficaram no meio da avenida até a chegada das autoridades.

A Polícia Científica esteve no local e depois o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de necrópsia. A família aguarda a liberação do corpo.