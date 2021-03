Um dos lojistas pioneiros no varejo de bicicletas, peças e acessórios da Capital tocantinense, Wanderley Correa da Silva faleceu de Covid-19 nesta quarta-feira, 24.

Natural de Ceres (GO), Wanderley era conhecido e admirado entre os adeptos da bicicleta por manter em funcionamento sua loja, a Aro Ciclo, desde fevereiro de 1995.

“Foi o precursor das bicicletas de mountain biker na capital, nos anos 2000 trazia as bicicletas da marca GTS para nós”, lembra Gustavo Andrade, ciclista e organizador de provas.

Praticante do ciclismo de montanha e do cicloturismo (pedal por lazer), recebeu em homenagem dos ciclistas por seu pioneirismo na descida de uma pedra muito conhecida por quem pratica o ciclismo. Há anos, um dos obstáculos das trilhas da Serra do Carmo, que margeia a capital, é conhecido como "Pedra do Wanderley". Reza a lenda que ele tentou descer duas vezes de bike e caiu, mas não desistiu de transpor o local, inclusive de moto.

Nos grupos de ciclismo, amigos prestaram várias homenagens ao empresário, que era casado com Edna Borges Corrêa e há mais de 40 dias lutava contra a doença em uma UTI da capital.