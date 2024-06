Ciclista perde a vida em faixa de pedestres na capital

Você se interessou por esta matéria? Acessar Conta É só colocar login e senha

Um ciclista morreu após ser atropelado na avenida Palmas Brasil Norte, na noite desta sexta-feira (21). A batida aconteceu próximo de uma faixa de pedestres. O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro. Após o acidente um grupo de pessoas se acumulou no local e a Polícia Militar foi chamada para controlar o trânsito e isolar o local. O corpo e a bicicleta da vítima f...