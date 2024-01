Um ciclista, de 47 anos morreu na Avenida Amazonas, Setor Araguaína Sul, em Araguaína, região norte do Estado, em um acidente na noite de terça-feira, 23, conforme informações da Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, acionada para atender a ocorrência, ao chegar no local a equipe se deparou com o condutor do veículo Chevrolet ônix prata, um homem de 31 anos.

Ele relatou aos policiais que trafegava pela avenida, sentido norte-sul, e, ao se aproximar de uma estação de tratamento de água, percebeu que teria batido.

Ainda segundo o relato, ao descer do veículo, o homem viu que se tratava de uma pessoa que transitava com uma bicicleta, mas, alegou não ter visto o ciclista antes da colisão.

Conforme a PM, o condutor ligou para o Serviço de atendimento móvel (SAMU) que constatou o óbito da vítima no local. O médico informou aos policiais que a possível causa do óbito pode ter sido por traumatismo craniano.

A Polícia Científica foi acionada e realizou os trabalhos periciais. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima para os procedimentos de identificação.

Ainda segundo os militares, o condutor foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Araguaína, onde foi ouvido pela autoridade policial.