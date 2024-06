Vida Urbana Ciclista morre após ser atropelado por caminhonete na BR-010 Segundo os Bombeiros, o corpo e a bicicleta da vítima ficaram às margens da rodovia. O acidente aconteceu entre Porto Nacional e Palmas

O ciclista Marivaldo Barbosa Santos morreu após ser atropelado na BR-010, entre Porto Nacional e Palmas, na noite desta quinta-feira (27). As informações são do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Conforme a corporação, a Polícia Militar (PM) foi chamada para controlar o trânsito e isolar o local. O corpo do homem de 52 anos e a bicicleta dele ficaram às mar...