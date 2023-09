Redação Jornal do Tocantins

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida em um acidente na tarde de segunda-feira, 4, na avenida Tocantins em Porto Nacional.

De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), as equipes estavam em patrulhamento quando se depararam com um acidente de trânsito entre um caminhão e uma bicicleta.

O motorista do caminhão, de 45 anos, disse aos militares que trafegava na Avenida Tocantins quando foi realizar uma conversão a direita, mas não percebeu devido ao ponto cego que no mesmo sentido vinha uma ciclista que colidiu com o caminhão.

A adolescente ficou embaixo do veículo e a roda traseira passou por cima dela.



A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois para o hospital regional. De acordo com a PM, ela estava com ferimentos nas pernas e escoriações pelo corpo.

Ainda conforme a polícia, a bicicleta foi entregue para familiares da vítima e o caminhão foi liberado para os responsáveis por estar de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



A perícia foi realizada e o motorista foi conduzido para a delegacia onde foi feito o Boletim de Ocorrência.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que a Polícia Civil já iniciou as diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e que o caso é investigado pela 71ª Delegacia de Porto Nacional.