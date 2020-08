Redação Jornal do Tocantins

O ciclista que se interessar por mudar suas rotas de pedais na capital do Tocantins e regiões próximas pode contar com um guia das ciclovias e rotas acessível na web. A ferramenta faz parte do que está sendo chamado de “mapa cicloviário”, uma ferramenta, ainda em elaboração, criada pelo ciclista radicado em Palmas, Júnior Parriul, 56 anos.

Adepto do cicloturismo e praticante de mountain bike desde 2012, Parriul disse que a ideia de elaborar o mapa surgiu após demandas de pessoas interessadas em conhecer as rotas onde o pessoal das bikes mais andava em Palmas.

Em Palmas nos últimos anos tem aumentado muito o número de ciclistas e o mapa pode servir para aqueles que desejem ampliar seus percursos de pedal e conhecer novas rotas. A ideia é simples e usa as ferramentas do Google Maps, disponívies a qualquer pessoa nesse link.

“Daí nasceu a ideia do mapa cicloviário, foi quando comecei a construir esse mapa para registrar todas as ciclovias e as trilhas da região, para quando alguém quiser pedalar, saber onde estão localizadas”, explica.

Ele disse que o mapa ainda está em construção e precisa ser atualizado.