O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou Welerson da Silva Monteiro, de 32 anos, Francisca da Silva Batista, de 49 anos e Lara Eduarda Batista da Cruz, de 19 anos, pelo evolvimento no assassinato de Anazilda Santos Almeida, de 49 anos, morta com golpes na cabeça, em Araguaína.

Conforme a denúncia assinada na quinta-feira, 19, pelo promotor Daniel José de Oliveira Almeida aponta que o crime foi motivado por ciúmes que Francisca da Silva Batista tinha da vítima, devido um envolvimento amoroso dela com o ex-companheiro.

Por essa razão, segundo o MP, Francisca uniu-se à filha Lara Eduarda, e convenceram Welerson a matar Anazilda e inventaram uma história de que a vítima seria testemunha em um processo que retiraria a guarda da filha mais nova de Francisca, criança pela qual o denunciado teria apreço.

“Assim, o denunciado Welerson Da Silva Monteiro aceitou matar a vítima pelo motivo torpe de evitar que a vítima Anazilda testemunhasse em processo de disputa de guarda da criança XXXX, apesar de tal motivação ter sido uma história inventada pelas denunciadas Francisca Da Silva Batista e sua filha Lara Eduarda Batista Da Cruz”, cita trecho da denúncia.

Em depoimento prestado na Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) da Polícia Civil, o ex-companheiro de Francisca Batista disse que ela era ciumenta no relacionamento e que em um dia ela descobriu que o companheiro mantinha contato com a vítima e por essa razão a teria ameaçado.

Segundo a denúncia, no dia 5 de outubro, as denunciadas levaram Welerson de carro até o local em que a vítima passaria a caminho do trabalho, por volta das 6h40, e Anazilda foi surpreendida com o ataque. Em seguida, Welerson pegou a bolsa e o aparelho celular da vítima, retornou ao carro onde estavam as denunciadas e, juntos, fugiram do local.

Lara Eduarda Batista da Cruz disse em depoimento na delegacia que Welerson da Silva Monteiro ligou no dia do crime para ela ir buscá-lo porque o pneu havia furado e precisava trabalhar. “Quando chegamos lá ficamos procurando onde ele estava [...]. Vimos ele vindo na maior carreira e ele entrou no carro ”. Ainda segundo a denunciada, Welerson estava alterado e pedia para elas dirigirem rápido porque ele estava atrasado.

A denúncia requer que Welerson da Silva Monteiro, Francisca da Silva Batista e Lara Eduarda Batista da Cruz sejam julgados pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe, os ciúmes que Francisca sentia pela vítima; meio cruel devido aos golpes violentos com capacete; e mediante emboscada e à traição, pois planejaram atacar Anazilda no local em que ela passaria para ir ao trabalho, tendo sido foi golpeada pelas costas.

Além disso, o promotor pede que também sejam processados pelo crime de furto qualificado, mediante recurso de duas pessoas, pois levaram a bolsa e o celular da vítima, e que paguem indenização no valor de R$ 10 mil.

Francisca e Lara Eduarda Batista da Cruz, de 19 anos, foram presas na terça-feira, 17, e Welerson da Silva Monteiro foi localizado no dia 10 de outubro.

O JTo não conseguiu contato com a defesa dos denunciados, o espaço está aberto.