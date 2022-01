O novo boletim diário divulgado pela Defesa Civil Estadual neste sábado, 15, mostra que ainda há quase duas mil pessoas afetadas pelas chuvas e cheias de rios em municípios do interior do Tocantins.

Segundo os dados, são 538 desabrigados em Araguanã, Formoso do Araguaia, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois e Pedro Afonso. Essas pessoas estão sendo amparadas em abrigos públicos.

Já com relação aos desalojados, que conseguiram ser recebidos em casa de parentes, amigos e ou vizinhos, são 1.378 em Araguanã, Axixá do Tocantins, Dois Irmãos, Esperantina, Lajeado, Paranã, Rio dos Bois; Pedro Afonso; Tupirama; Tupiratins; Palmeirante; Bom Jesus; São Sebastião; São Miguel; Sampaio e Itaguatins.

O município com mais afetados pelas chuvas é São Miguel do Tocantins, distante 624 km de Palmas. São 488 desabrigados e 733 desalojados até este sábado.

Ainda segundo o boletim, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil vão atender a população de São Miguel do Tocantins, porém, haverá a possibilidade de atender municípios vizinhos na região do Bico do Papagaio e ou aqueles onde houver necessidade.

Até este sábado, 30 municípios estão sendo monitorados pela Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, que acompanham as regiões com problemas de enchentes e inundações por causa das chuvas.