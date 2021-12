Vida Urbana Chuvas e cheias de rios deixam pelo menos 287 pessoas afetadas, com 84 desabrigadas e 40 desalojadas Cidades mais impactadas com famílias que precisaram sair de suas casas são São Miguel e Paranã

O Tocantins tem pelo menos 287 pessoas afetadas, com 148 resgatadas, 84 desabrigadas e 40 desalojadas, conforme o Boletim informativo da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros. Esse dado é da noite desta quinta-feira, 30, que se mantém até a manhã desta sexta-feira, 31, que ainda está sem atualização. O Jornal do Tocantins aguarda os dados desta manhã. Conforme o Boletim, at...