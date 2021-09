Vida Urbana Chuvas com granizo são registradas em Palmas e Gurupi Até a próxima segunda-feira, 27, Inmet prevê que a Capital tenha chuvas isoladas todos os dias; Já em Gurupi, o Inmet prevê

Algumas regiões da cidade de Palmas, após passar por um longo período de estiagem e contar apenas com chuvas isoladas neste mês, receberam a chegada de uma chuva significativa, com direito a trovões, vento fresco e até granizo, na tarde desta quinta-feira, 23. Gurupi também teve chuva de granizo. A chuva, que ainda tem volume pequeno, ao considerar as chuvas...