Mesmo com a maior parte do estado incluída em um alerta laranja para onda de calor com temperatura 5ºC acima da média por um período de 3 a 5 dias, uma chuva rápida caiu na região sul de Palmas por volta das 15h deste domingo, 17, e foi suficiente para deixar estragos no Residencial Lago Sul II, no Setor Lago Sul.

Vídeos enviados à redação do JTO e que circularam em aplicativos de mensagens, mostram imóveis com o telhado externo arrancado e estruturas metálicas retorcidas.

Com os objetos arremessados pela ventania, carros, motos e janelas de outros apartamentos foram atingidas e danificadas, conforme relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.

“O bloco B é esse que foi atingido pelos ventos. Estava chovendo muito, ventando bastante, fechamos todas as janelas, e aí o bloco I começou as telhas voaram”, contou a moradora.

O último andar do bloco B ficou completamente sem a estrutura metálica e as telhas da cobertura. Somente a laje mantém os apartamentos mais altos protegidos do sol e da chuva.

Ela relatou que após fechar as janelas e ir para o outro lado do apartamento, percebeu o impacto do vento nos blocos do residencial. “Tirou os telhados de dois apartamentos lá do bloco B, arrancou com tudo. Teve uma rachadura, vi uma só rachadura ali”.

Moradora do residencial há oito anos, ela conta ter sido a primeira vez que o residencial foi danificado dessa forma por uma chuva. “Nós estamos morando aqui há oito anos mais ou menos e nunca tinha acontecido tal coisa. Uma tempestade dessa, vê que o sol tá brilhando aqui, o calor está intenso. E é a primeira vez que houve uma chuva tão grande assim de arrancar telhado”, finaliza.

Entregue pela Prefeitura de Palmas em maio de 2015, o Residencial Lago Sul II foi construído com cerca de 200 unidades habitacionais com repasses do programa Minha Casa Minha Vida.

O JTo solicitou posicionamento da Prefeitura de Palmas para saber se alguma medida será tomada pelo município para avaliar ou solucionar os danos causados aos imóveis e aguarda retorno.