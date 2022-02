Vida Urbana Chuva enche rios e deixa quase 70% de cidade do Acre debaixo d'água As ruas foram tomadas pelas águas e até mesmo um hospital aparece afetado pela enchente

As chuvas que atingiram o Norte do Brasil deixaram a cidade de Jordão, no Acre, com alagamento severo, chegando a 70% do município sob a água, segundo a Defesa Civil. As chuvas fizeram com que o nível dos rios Jordão e Tarauacá subissem rapidamente, expulsando mais de 120 famílias de suas casas. Estima-se que, até o momento, já são 340 pessoas desabrigadas. O primei...