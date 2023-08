Vida Urbana Chuva causa os mesmos transtornos nas ruas de Palmas A capital do Tocantins registrou forte chuva na tarde desta quinta-feira que alagou ruas e deixou palmenses nos pontos de ônibus molhados devido a falta de proteção adequada

Falta uma semana para o fim de agosto e a capital do Tocantins já registrou a primeira forte chuva em plena estiagem. A chuva no segundo dia consecutivo, desta vez, além da felicidade corriqueira com a chegada de umidade também trouxe prejuízos para alguns palmenses como carros que estragaram devido ao alagamento das ruas e usuários do transporte coletivo que fic...