Vida Urbana Chuva adia ato de homenagem às vítimas da Covid-19 em Palmas Sem nova data para ocorrer, evento faz parte de mobilização nacional e no Tocantins com apoio do Movimento Estadual de Direitos Humanos

A ação de homenagem às vítimas da Covid-19 prevista para ser realizada no início da noite desta quarta-feira, 15, no Parque dos Povos Indígenas em Palmas, não ocorreu devido a chuva que caiu sobre a capital. Uma mobilização do Movimento Estadual de Direitos Humanos no Tocantins (MEDH/TO), o ato ainda não tem nova data definida. A coordenadora do MEDH/TO, Maria ...