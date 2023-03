Policiais militares do 6º Batalhão, de Taquaralto, atenderam uma ocorrência de tentativa de homicídio contra dois jovens por volta das 15h30min, deste domingo, 12, no setor Santa Fé IV, no sul de Palmas.

De acordo com os relatos policiais, as vítimas são o churrasqueiro Fernando Rocha Batista, de 23 anos, e um jovem de 19 anos identificado como Kauã Vinicius Lobo Rodrigues, sem profissão identificada.

Um dos militares, que é primeiro-sargento da Polícia Militar, encontrou próximo ao local a vítima Fernando Rocha Batista, atingido por tiro no braço direito. A vítima recebeu atendimento médico pelo Samu.

No local da ocorrência, testemunhas contaram que havia pessoas bebendo no local quando três homens entraram no local atirando contra as vítimas. Os suspeitos estavam em um carro sedan branco, possivelmente um modelo Voyage.

O outro atingido havia sido socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento Sul, após ser baleado no pescoço.

Não havia informações sobre os autores nem a situação de saúde dos alvos até o fechamento da matéria.