Redação Jornal do Tocantins

Em nota divulgada em sua conta no Instagram, a Churrascaria Temperus, onde houve uma explosão que deixou quatro pessoas feridas, lamenta o ocorrido e afirma que apura os fatos. O estabelecimento se coloca à disposição aos familiares das vítimas.

A nota menciona que houve adoção de medidas para “assegurar a assistência imediata aos envolvidos”, que preza pela segurança e bem-estar dos clientes e firma o “compromisso em zelar pela segurança e integridade de nossa equipe e clientes”.

Na explosão, quatro pessoas ficaram feridas. Três delas com queimaduras graves, de terceiro grau, e foram levadas para o Hospital Geral de Palmas. A quarta vítima, com queimaduras de segundo grau foi hospitalizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Íntegra

“Nossa equipe está à disposição para prestar todo o apoio necessário às vítimas e seus familiares”, finaliza, com agradecimento pela compreensão.

"A Temperus Churrascaria 1206 sul, lamenta profundamente o ocorrido nesta quarta-feira, dia 03 de janeiro de 2024. Estamos apurando os fatos para compreender os motivos que acarretaram a situação.A segurança e bem-estar de todos que frequentam nosso estabelecimento são prioridades fundamentais, e as medidas necessárias estão sendo tomadas para assegurar a assistência imediata aos envolvidos. Reiteramos que a empresa está cooperando integralmente com as autoridades competentes para esclarecer todos os fatos. Nossa equipe está à disposição para prestar todo o apoio necessário às vítimas e seus familiares. Agradecemos a compreensão de todos neste momento delicado e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela segurança e integridade de nossa equipe e clientes.