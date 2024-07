Vida Urbana Chinês é preso no aeroporto de SP com 17 barras de ouro em sacos de café Passageiro não tinha autorização para transportar ouro. Barras foram apreendidas, totalizando 6 kg. Ele foi detido quarta (3) e indiciado por crime 'Contra a Ordem Econômica'

A Polícia Federal prendeu um homem transportando ouro sem a devida autorização legal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Passageiro chinês viajaria com destino a Hong Kong. As bagagens já haviam sido despachadas e conteúdo foi descoberto em fiscalização da Polícia Federal nesta quarta-feira (3). Leia também: - Polícia encontra cerca d...