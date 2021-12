Vida Urbana Cheias de rios e córregos deixam famílias isoladas em Pium e Talismã e desabrigados em Ipueiras Em Pium são pelo menos 40 famílias ilhadas após o nível do rio Pium subir e em Talismã são 13 famílias na mesma situação após a enchente destruir uma ponte do córrego Pindobeira

Os registros de fortes chuvas e cheias de rios vem causando vários problemas por todo o Estado. Em Pium e Talismã mais de 50 famílias estão isoladas por enchentes em rios ou pontes e estradas danificadas. Já em Ipueira há registros de pelo menos 30 famílias desabrigadas. Mais cedo, nesta quarta-feira, 29, a Defesa Civil Estadual informou que pelo menos 147 pessoas tinham sido afetadas em cidades como Paranã, Pedro Afonso, Rio dos Bois e São Miguel do Tocantins. Em Pium, no Centro-Oeste do Estado, são pelo men...