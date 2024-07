Vida Urbana Chegada do tempo seco exige mais cuidados com a pele e hidratação; veja dicas Dermatologista explica que o clima está ainda mais propício para esse ressecamento, comparado aos últimos 30 anos

No Tocantins, basta a temperatura e a umidade caírem, para a pele dar seus primeiros sinais de desidratação. As mudanças climáticas podem afetar a saúde da pele de diversas formas e esses efeitos podem ser sentidos diretamente na sensibilidade, hidratação e capacidade de renovação celular. De lábios rachados até rosto com ressecamento intenso, esses sintom...