Vida Urbana Chefe de segurança detalha ataque em Case de Palmas e adolescente escolhe o silêncio Servidor acredita que um dos pretextos para ataque é por servidores intervir em uma briga ocorrida anteriormente dentro da unidade

O servidor do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Palmas, Alrilei da Costa Franco, 37 anos, detalhou à polícia o momento em que foi atacado por um adolescente de 17 anos dentro da unidade na manhã de segunda-feira, 13. Alrilei da Costa, que é chefe de segurança do Case localizado no setor Taquari, precisou ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ...