Vida Urbana Chefe de cozinha é encontrado morto em via pública em Ponte Alta Polícia Civil diz que jovem foi espancado e teve afundamento de crânio

O chefe de cozinha Luziel Pereira Cezar, 35 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 29, em uma via pública no bairro Boa Esperança, na cidade de Ponte Alta do Tocantins, leste do estado. Segundo a Polícia Civil (PC), Luziel foi espancado e morto a pauladas e teve afundamento do crânio. A perícia esteve no local e a polícia abriu um inquérito para apurar...