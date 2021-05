Vida Urbana Chefe da Pfizer confirma participação de Carlos Bolsonaro em reunião para negociar vacinas Inicialmente, Murillo afirmara que não tinha conhecimento da participação do filho do presidente nas tratativas

Em depoimento à CPI da Covid, o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, confirmou a participação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) em reunião para tratar da compra de vacinas. Murillo disse que duas representantes do jurídico da empresa mantinham reunião no Palácio do Planalto com o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e seus...