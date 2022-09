O chefe de cozinha e dono do restaurante Spaghetti Maracaipe, Júnior Maracaipe, nasceu Revi de Sousa Maracaipe Junior, em Formoso do Araguaia, há 42 anos. Viveu em São Valério da Natividade depois migrou para Palmas, onde se tornou vendedor ambulante. Passada uma década vendendo comida na rua, abriu seu próprio restaurante e, na frente, por conta própria, criou e batizou a “Vila Maracaípe”, um jardim a céu aberto em um canteiro de passagem de pedestres na Quadra 104 norte, NE 01 em Palmas. Mas o local, admirado por clientes do local e comércio vizinho, não escapou do ataque de vândalos.

“Há dez anos eu comecei com um trailer, uma carretinha, pois eu não tinha condições de alugar uma sala, então eu comecei meu trailer na rua onde era a antiga Caixa Econômica, que hoje é o Resolve Palmas. De lá fui para o Armazém Paraíba e fiquei 10 anos ali. Comecei vendendo espetinho, pastel e macarrão, mas depois foquei no macarrão”, lembra, ao citar pontos que manteve na área de comércio, próximo a Avenida JK no centro da capital.

No período da pandemia da Covid-19, o chefe de cozinha decidiu montar o próprio restaurante bem no centro da Capital. Com o negócio, nasceu a ideia de aproveitar o espaço da via pública, que teve tráfego de carros vetado, para arborizar o local e melhorar o clima para os pedestres e clientes. A secretária de Comunicação de Palmas é uma das que elogiaram a iniciativa, em dezembro de 2021.

Se essa rua fosse minha…o chef Jr Maracaípe deu vida à rua de pedestre, plantando e cuidando desse belo jardim público. A ⁦⁦@SeispPalmas⁩ colocou umas luminárias, dando mais charme ao local. Cidadania é isso. Que o exemplo prospere.🎄🎄 pic.twitter.com/SJGq1DNEj2 — Ivonete Motta (@imotta2) December 24, 2021

“Eu estive aqui na 104 Norte e aluguei essa sala e encontrei esse espaço abandonado. Aqui eu enxerguei um monte de oportunidade, eu falei para mim mesmo, aqui eu posso transformar essa rua num cartão postal de Palmas, aqui eu posso chamar de Vila, porque fui eu que apelidei. A gente quando viaja para fora, principalmente para o Rio Grande do Sul, tem bastante flores, e em uma época seca você faz um clima maravilhoso no centro de Palmas”.

De acordo com o dono do restaurante, o processo de construção do jardim durou 1 ano e meio. As plantas e flores do local são mudas que ele encontra abandonadas e levadas para o jardim para cuidá-las.

“Quando eu cheguei eu vi esse canteiro a céu aberto e falei é aqui que eu quero montar minha história é aqui que vou colher cada plantinha porque cada planta que está aqui tem um significado, eu achei ela jogada na porta da rua. Não é uma planta que eu compro e trago para cá”.

O chefe de cozinha conta ainda que chegou a pedir apoio da Prefeitura para manter a arborização, mas devido a burocracia optou em cuidar ele mesmo da vegetação. Para preservação do local, ele conta que precisa limpar e regar as plantas duas vezes ao dia.

Na semana passada ele instalou mais um atrativo para o local, uma bicicleta decorada com vasos de plantas. Presa em um suporte, a bike ficava com a roda traseira suspensa e permitia que o visitante ‘pedalasse’ o equipamento. A ideia, segundo o chef, era que os visitantes pudessem tirar fotos. Em sua conta no instagram, o empresário chegou a postar alguns vídeos gravados por pessoas que tomaram a iniciativa de

A nova atração não durou 24 horas. O dono do restaurante conta que na última sexta-feira, 2, os assaltantes invadiram sua loja e vandalizaram o local, inclusive o restaurante do chef.

“O bandido não conseguiu arrancar a bicicleta, mas quebrou as plantas. Eu coloquei a bicicleta e menos de 24 horas destruíram”.

No restaurante eles arrancaram os cadeados e levaram, entre outros itens, um fogão exclusivo que ele mesmo projetou, e deixaram pertences e utensílios revirados.

“Desconectaram a câmera e pegaram refrigerantes, doces, fogão portátil, luz de emergência além de R$ 150. Mas o prejuízo maior é o distúrbio que a gente não consegue mais dormir, porque quando a gente chega de manhã no restaurante e ver aquela cena, acha que na manhã seguinte vai estar a mesma coisa”.

Junior Maracaípe registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e aguarda retorno da polícia. Ele projetou uma proteção para as fechaduras com chapas de aço para tentar se precaver de um novo furto.

Depois do ataque, a bicicleta se encontra apenas como decoração.