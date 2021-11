Vida Urbana Chapada da Areia tem o maior percentual de imunização e apenas 45 cidades ultrapassam os 50% Com população estimada em 1,4 mil moradores, Chapada da Areia tem 66% da população que recebeu a segunda ou a dose única

Com dez meses de vacinação, o município tocantinense com o maior percentual de moradores que completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19 é Chapada da Areia, com 66.03% da população imunizada com a segunda ou a dose única. O número é o contabilizado até está segunda-feira, 15, pelo Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A cidade tem uma população estimada e...